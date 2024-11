Metropolitanmagazine.it - 11 novembre 1991: con la pubblicazione di “Balck Or White”, Michael Jackson si autoproclamava “Re Del Pop”

Leggi l'articolo completo su Metropolitanmagazine.it

Black Or, tra le hit più celebri di, contenuta nell’album Dangerous ha conquistato ed ha ottenuto traguardi prestigiosi come la nomination ai Grammy Awards e non solo: per la prima volta lo stesso artista si“Re Del Pop” a seguito delladel brano.Poco prima delladel controverso video, l’artista arrivava sulle prime pagine dei giornali per un annuncio correlato alla promozione del brano. Per volere di, è circolata una nota nella quale si aggiornava lo staff di Mtv a riferirsi allo stesso artista, introducendolo come “Re Del Pop”, almeno due volte a settimana nelle seguenti due settimane successive. Dopo tutto, assicura la nota, “Fox e BET lo stanno già facendo” e nessuno vuole perdersi quello che potrebbe essere il prossimo “Thriller”.