Ilgiorno.it - Voghera, rientra a casa e trova due ladri incappucciati che stanno arraffando gioielli

(Pavia), 10 novembre 2024 - Si èto faccia a faccia con iche stavano frugando nel suo appartamento. L'uomo, 50enne che abita da solo in via Barbieri a, ha avuto la sgradita sorpresa al rientro a, già a tarda ora, nella notte tra venerdì e ieri, sabato 9 novembre. Una situazione potenzialmente molto pericolosa, perché non si sa mai che reazione possano avere i malviventi quando vengono sorpresi all'opera. Per fortuna in questo caso hanno evitato il contatto diretto con il padrone di, non lo hanno né minacciato né aggredito, senza così trasformare il loro reato in rapina. I due sconosciuti, vistisi scoperti, ma non riconoscibili perché in azione a volto coperto,, si sono precipitati verso la stessa finestra, al piano terra, che avevano forzato per entrare nell'abitazione, fuggendo con un bottino.