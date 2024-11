Spettacolo.periodicodaily.com - “Underground Foxes”, Il Nuovo Singolo dei Venus Ship feat. Avex

Da venerdì 8 novembre è disponibile sulle piattaforme digitali di streaming e in rotazione radiofonica “”, il primodeiper Irma Records.Dall’8 novembre 2024, “” dei, un inno alla protesta socialeDal 8 novembre 2024, è disponibile sulle piattaforme digitali di streaming e in rotazione radiofonica il” dei, per Irma Records. Un brano che celebra la protesta sociale e l’impegno civile, risvegliando l’energia dei movimenti di lotta degli anni ’60 e ’70.Un Tributo alla Lotta per i Diritti Civili“” è una canzone che rende omaggio a figure chiave nella storia della lotta per i diritti civili, come Rosa Parks, Malcolm X, e Martin Luther King.