Lanazione.it - Trekking dell’accoglienza al Fermi: "Un metodo per stringere legami"

E’ con unche il Liceo scientifico ’’ ha dato il benvenuto agli allievi delle classi prime. Un’iniziativa curiosa con lo scopo di creare nuovitra i giovani fuori dalle mura scolastiche, all’esplorazione del territorio. "Potrebbe sembrare scontato e ridondante, ma perché non mettere in risalto uno degli aspetti fondamentali della scuola pubblica? – si legge in una nota diffusa dall’Istituto massese –. Stiamo parlando di accoglienza, nello specifico quella rivolta alle classi prime che, nel mese di ottobre, le ha viste protagoniste del. I neo studenti, alle prese con il nuovo mondo scolastico che li accompagnerà per i prossimi cinque anni, hanno avuto modo di conoscersi meglio tra di loro e di conoscere meglio alcuni loro docenti al di fuori della mura scolastiche, in contesti più dinamici, volti anche all’esplorazione del proprio territorio".