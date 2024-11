Laprimapagina.it - Torgiano in lutto: in un incidente morto Giovanni Spedaletti Trabalza giovane arbitro di basket

Aveva appena arbitrato una partita die mentre rincasava ha perso la vita in unstradale., 18 anni di, è rimasto vittima di unlungo la strada che da Ponte Sanporta a Ferriera di, in provincia di Perugia, sabato 9 novembre nel tardo pomeriggio.Ildiaveva arbitrato la sfida tra Ponte Vecchioe Virtus Assisi (Under 15 maschile Gold). In sella alla sua moto, si è scontrato con un’auto. Pernon c’è stato nulla da fare. Ildiè stato trasportato in codice rosso al Santa Maria della Misericordia di Perugia dove i medici hanno tentato di rianimarlo ma senza successo. La dinamica dell’è al vaglio dei Carabinieri. La Procura ha aperto un fascicolo per omicidio stradale a carico del conducente dell’auto.