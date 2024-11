Serie C 2024 2025 | la Juve Next Gen perde a Foggia 2-2 tra Milan U23 e Arezzo

Leggi l'articolo completo su Sportface.it

E’ sempre più crisi per lantusGen: settima sconfitta nelle ultime otto gare e sesta partita consecutiva senza segnare. In occasione della quattordicesima giornata del campionato di, girone C, i bianconeri sono stati sconfitti di misura dal, tornato al successo dopo tre ko di fila. A decidere il match dello ‘Zaccheria’ è stato Orlando, che al 28? ha trovato la via del gol, approfittando di un errore in uscita di Daffara. Ildunque respira e sale a quota 13 punti, mentre lantus resta penultima a +1 sul Taranto.Tante emozioni invece nel girone C, dove sono andati in scena ben cinque incontri. Spicca il 2-2 traU23 eche sa di beffa per i giovani rossoneri, rimontati due volte. Al gol di Longo aveva risposto Tavernelli, mentre al nuovo vantaggio di Jimenez ha replicato Gucci, capace di segnare la rete del definitivo pareggio a due minuti dal 90?.