Scherma CdM spada 2024 | argento per l’Italia femminile a squadre negli UAE

Sale sul secondo gradino del podiodellanell’ultima tappa di Coppa del Mondo a Fujairah. Il ct Dario Chiadò ha schierato una formazione inedita, con Alessandra Bozza, Federica Isola, Lucrezia Paulis e Gaia Traditi che hanno raccolto con personalità il testimone delle campionesse olimpiche di Parigi(Santuccio, Fiamingo, Rizzi e Navarria). E la giovane squadra azzurra si è fatta trovare pronta, con un ottimo cammino sulle pedane degli Emirati Arabi. Vittoria al fotofinish per 41-40 sulla Svezia agli ottavi, poi netti i successi ai danni di Polonia (31-24) e Stati Uniti (45-34) per conquistare l’accesso in finale. Qui, purtroppo, si è fermata la corsa delle azzurre, sconfitte per 45-34 dall’Estonia., CdMperUAE SportFace.