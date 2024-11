Ilrestodelcarlino.it - Salvini tra corna e selfie: "Con la Lega città più sicure"

Stavolta niente fischi. E nessuno che lo attendeva per contestarlo. Questa volta Matteoè riuscito a girare per Santarcangelo in tranquillità, non come avvenne cinque anni fa. Una toccata e fuga ieri per lui alla Fiera di San Martino (proprio come nel 2019), insieme ai candidati dellaalle regionali, Piero Canarini, Angelita Conte, Gilberto Giani, Sabrina Rodà. Per il vicepremier e leader dellabagno di folla, tantie pure la stretta di mano con il sindaco e segretario provinciale del Pd Filippo Sacchetti, che l’ha incontrato mentre camminava. Il tour diè partito davanti alla Sangiovesa, con un breve comizio."Sono venuto perché ogni 5 anni devo passare sotto l’arco per la ’fiera dei becchi’, per vedere se anche quest’anno lestanno ferme. Non si è mai tranquilli.