Iltempo.it - Roma ko all'Olimpico col Bologna: esonerato Juric

Ancora una sconfitta e un nuovo cambio in panchina per la. "Vogliamo ringraziare Ivanper il suo duro lavoro nelle ultime settimane. Ha gestito un ambiente difficile con il massimo della professionalità, e di questo gli siamo grati. Gli auguriamo tutto il meglio per il suo futuro. La ricerca di un nuovo responsabile dell'aerea tecnica è già iniziata e verrà annunciata nei prossimi giorni", è l'annuncio della società giallorossa dopo il ko all'con ilche vince per tre reti a due. Decidono le reti di Santiago Castro, Riccardo Orsolini e Jesper Karlsson. Inutile, invece, ai fini del risultato, la doppietta di El Shaarawy. Per il team di Italiano terzo successo consecutivo in campionato. Quarto ko nelle ultime cinque uscite in Serie A per la squadra giallorossa, che ora si avvia a un altro cambio in panchina dopo l'esonero di Daniele De Rossi.