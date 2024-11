Game-experience.it - PS5 Pro, i preordini pare siano migliori di PS4 Pro, ma Sony ribadisce è una console premium

Game-experience.it

Hiroki Totoki, presidente, COO e CFO di, ha affermato nel corso dell’ultimo incontro con gli investitori che le vendite di lancio ed idi PS5 Pro sembrano essere leggermente superiori di quelle realizzate da PS4 Pro.Dopo aver rivelato che il prezzo alto non ha influito negativamente sulle vendite della, il dirigente del colosso giapponese ha fornito un aggiornamento in merito alle vendite iniziali di PlayStation 5 Pro, soffermandosi in particolar modo sui.Leggiamo quanto affermato da Hiroki Totoki (grazie a Nikkei):“Si tratta di un prodotto di fascia alta destinato ai clienti hardcore, ragion per cui non prevediamo ampi volumi di vendita per questa. Aggiungo che ho l’impressione che il prodotto stia ottenendo risultati leggermente superiori rispetto aidella PS4 Pro nello stesso periodo, quindi non credo che questo influisca negativamente sul piano di vendita del prodotto”.