Ponte sullo Stretto | è giallo sulla relazione per il rischio sismico L’Ingv precisa | Noi non abbiamo mai dato il via libera

Ci sono due lettere molto dure firmate dal presidente dell’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, Carlo Doglioni. Documenti, riportati oggi nel pezzo di Alessia Candito e Antonio Fraschilla su Repubblica, che smentiscono «qualsiasi coinvolgimento delcome istituzione»valutazione dele delle faglie attive per il. Righe che non solo prendono le distanze, ma anzi lamentano l’assenza di «esami approfonditi» e stime sottovalutate dei rischi nell’area di costruzione. Queste tesi sono tutte nelle mani del deputato di Alleanza verdi e sinistra Angelo Bonelli, che aveva chiesto dei chiarimenti proprio all’Istituto. Perché nei documenti presentati dalla commissione Via del ministero dell’ambiente si parla di «unadel dipartimento di Scienze della terra della Sapienza di Roma e del» con analisi sismiche aggiornate.