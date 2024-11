Mistermovie.it - Mister Movie | Il Trailer di Captain America: Brave New World ci mostra l’Hulk Rosso

Grazie aabbiamo potuto scrivere questa notizia.Durante il primo evento fan D23 in Brasile, i fan dei Marvel Studios hanno potuto dare uno sguardo inedito al nuovo filmNew.Un’Anticipazione Esclusiva dal D23 in BrasileTrainediti e un poster esclusivo, la presentazione ha offerto uno spaccato del percorso di Sam Wilson (Anthony Mackie), che adesso veste ufficialmente i panni di Capitan. La nuova tuta, alimentata dalla tecnologia avanzata del Wakanda, compensa l’assenza di superpoteri di Wilson, rendendolo un avversario temibile in ogni combattimento.New– Cosa Aspettarsi dalla TramaIl film, diretto da Julius Onah, si ricollegherà agli eventi della serie The Falcon and the Winter Soldier, seguendo la trasformazione di Sam Wilson in Capitan