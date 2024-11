Ilnapolista.it - Marotta: «Il Napoli è una candidata allo scudetto. Gran merito a Conte che è un vincente»

, presidente dell’Inter, ha parlato a Dazn prima della partita con ila San Siro.Le parole diSul:«Sicuramente ilè una. Conosco molto benee la società che due anni ha vinto lo, quindi credo che abbia tutte le credenziali per lottare fino alla fine. Devo dire chedeè dell’allenatore perchéè un. Simone Inzaghi si sta avviando su quella tipologia di carriera».Sulla gestione dei giocatori fatta di Inzaghi:«E’ chiaro che avendo tanti impegni ravvicinati e avendo a nostro giudizio una rosa idonea agli impegni, è giusto che lui faccia questa rotazione. Io parlo sempre di titolari e co-titolari, non c’ède differenza tra chi va in campo e chi sta in panchina. Lui fa le sue valutazioni tenendo in considerazione le avversarie e ciò che vede nei giorni precedenti alle partite».