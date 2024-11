Oasport.it - Margherita Betti e la staffetta mista in top-5 nella Coppa del Mondo giovanile di short track a Bormio

Calato il sipario sulla prima tappa delladeljunior di, disputatasi al Palaghiaccio di. L’atto inaugurale del massimo circuitoha visto impegnati non pochi azzurri al via e la migliore in termini di piazzamenti è stata. L’azzurrina è riuscita a spingersi sino in finaleseconda serie dei 1000 metri di questo appuntamento, rientrando nel novero delle migliori cinque atlete. Niente da fare invece per Beatrice Paglia ed Elisa Beltrami, che non hanno superato i ripescaggi.Nei 500 metri femminile, esito negativo per Sara Martinelli e Sabrina Canclin, anche loro non in grado di andare oltre i ripescaggi, mentremedesima prova al maschile Daniele Zampedri era riuscito a qualificarsi nei quarti di finale, dove però si è fermato.