L'Atalanta fa paura, vince anche le partite sporche col minimo sforzo (2-1 all'Udinese)

Adessofasul serio.in rimonta contro un’Udinese difficilissima da affrontare, pressando come al solito a tutto campo magestendo e con un “” (De Roon non sarebbe d’accordo)se molto diverso dalla gara di Napoli. La Serie A ci insegna però quanto sia difficile per le squadre più forti mantenere la stessa applicazione ferocecontro le squadre tecnicamente inferiori.ha fatto meglio, da squadra navigata nelle vittorie. È chiaramente una candidata allo scudetto.Atalanta-Udinese, sospiro di sollievo per Gasperinifatica (non poco) nel primo tempo contro l’Udinese, che trova benissimo le misure all’uomo-contro-uomo a tutto campo di Gasperini. Davis manda al bar Hien al punto che Gasperini è costretto a cambiargli marcatura, affidandola a Kossounou.