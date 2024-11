Superguidatv.it - L’amica geniale – Storia della bambina perduta: anticipazioni, cast e quando in tv

Leggi l'articolo completo su Superguidatv.it

sta per tornare con il quarto e ultimo capitolosaga dal titolo ‘‘. Vediamo insieme tutte leserie evento campione di ascolti, ilandrà in onda.in tv eGrande attesa per l’ultimo capitolosaga dopodel nuovo cognome,di chi fugge e di chi resta. I primi due episodi desono stati presentati in anteprima alla Festa del Cinema di Roma. Tratta dai romanzi di Elena Ferrante, la quarta e ultima stagione andrà in onda da lunedì 11 novembre 2024 in prima serata su Rai1 alle ore 21.35.Ma quali sono ledi? L’amicizia tra le due protagoniste, Elena Greco e Lila Cerullo, giunge all’epilogo.