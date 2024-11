Ilrestodelcarlino.it - La Samb a Chieti per l’esame di maturità. Ma Palladini conta assenze importanti

Lacerca ala consacrazione. Dopo le ottime prove con Isernia e Ancona il match con la seconda della classe rappresenta il vero e proprio esame di laurea. Le prestazioni delle due domeniche precedenti alimentano sogni di gloria ma Eusepi e compagni dovranno stare molto attenti al grande spirito battagliero dei neroverdi che saranno trascinati dal numeroso pubblico che sarà presente all’Angelini. Fondamentale, quindi, per lasarà l’approccio mentale alla partita. Sarà una battaglia e quindi i rossoblù dovranno scendere in campo con l’elmetto, abbandonando il fioretto per passare alla sciabola., però, fa i conti con. All’Angelini non ci saranno Paolini e Baldassi e con ogni probabilità anche di Pezzola alle prese con un malanno al polpaccio. Recuperato, invece Orfano che andrà ad occupare la corsia sinistra difensiva con Chiatante a destra.