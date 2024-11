La ricetta medica? Addio a quella bianca, ora arriverà via Whatsapp

Leggi l'articolo completo su Open.online

Tutti la ricordano, tutti la usano: un foglio bianco, la firma del medico, il timbro, la prescrizione del farmaco (scritto in un corsivo che solo i farmacisti sono in grado di decifrare). Ora però la cosiddettaè destinata a sparire. A parlarne è Michele Bocci su Repubblica: l’indicazione con cui vengono prescritti i farmaci di fascia C a pagamento per il cittadino, dall’anno prossimo dovrà essere eliminata. Lo prevede il governo Meloni, in un articolo della manovra, il numero 57, dove è indicata come dematerializzata, come la rossa lo è in quasi tutto il paese e come vale per i medicinali di classe A (ovvero quelli a carico dello Stato). Il sistema che si impallaLa novità arriva in un momento particolare per Sogei, la società del Mef che tra l’altro genera l’Nre, il numero della singolaelettronica, visibile da tutti i farmacisti.