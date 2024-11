Ilgiorno.it - Incidente in Canton Ticino. Varesino muore a 38 anni insieme all’amico svizzero

Un 38enne residente in provincia di Varese è morto in unstradale venerdì sera a Mendrisio, in. Un tragico scontro frontale in cui ha perso la vita anche un trentennedel Luganese. Erano le 21, a pochi chilometri dall’Italia. In base alla prima ricostruzione effettuata dalla poliziaale, il conducenteera alla guida della sua auto lungo via Maderno in direzione di Melano, quando - per cause da stabilire - ha perso il controllo del veicolo scontrandosi frontalmente contro la vettura che arrivava in direzione opposta. Seduto al posto del passeggero c’era il 38enne italiano, residente a Saltrio. Alla guida dell’altra auto, invece, una donna di 42, cittadina svizzera, del Luganese. Sul posto, oltre agli agenti della poliziaale, sono intervenuti in supporto gli agenti della polizia comunale di Mendrisio, i vigili del fuoco del Centro di soccorsoale pompieri Mendrisiotto nonché i soccorritori del Sam, che dopo aver prestato le prime cure alla donna l’hanno trasportata in ospedale.