Iltempo.it - #iltempodioshø

Leggi l'articolo completo su Iltempo.it

Nei corridoi degli uffici del parlamento europeo, si mormora che molti commissari abbiano ricevuto in anticipo le domande per potersi preparare al meglio alle audizioni per la Commissione Ue. A fornirgliele sarebbero stati soprattutto gli eurodeputati Socialisti, Verdi e Liberali, ma anche Popolari. Insomma, la maggioranza che sostiene il bis di Ursula. Analogo trattamento di favore non sarebbe stato riservato a Raffaele Fitto, il commissario italiano indicato da Giorgia Meloni.