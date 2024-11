Calciomercato.it - Gol beffa nel finale, allenatore a rischio: l’esonero si avvicina

La stagione calcistica è ancora nella sua fase iniziale, ma in Italia potrebbe arrivare un altro clamoroso esoneroI risultati cominciano a pesare e col passare delle settimane alcune panchine traballano sempre di più: la proprietà pensa al.Un’altra panchina a(LaPresse) – Calciomercato.itQuando manca una settimana alla terza sosta per le Nazionali della stagione 2024/2025, in Italia potrebbe consumarsi un altro esonero. A scricchiolare nelle ultime ore sarebbe infatti la panchina di Rolando Maran,del Brescia reduce dalla pesante sconfitta interna con il Cosenza.Nel match valevole per la tredicesima giornata del campionato cadetto, infatti, le Rondinelle sono state superate in casa dai calabresi guidati da Massimo Alvini. Un match ricco di emozioni quello andato in scena sabato pomeriggio allo stadio ‘Mario Rigamonti’ di Brescia, dove gli ospiti hanno chiuso il primo tempo avanti di due gol grazie alle segnature di Massimo Zilli e Simone Mazzocchi.