Cultweb.it - Carlo Verdone ha una nuova compagna? La sua risposta

Nel 2022raccontò in un’intervista di non essere più solo e di avere al suo fianco una donna che lo faceva stare bene. “Sì, c’è una persona con la quale sto bene, non sono più da solo, ma non dico altro“, spiegò in occasione della presentazione della serie Vita da. Pur senza entrare nel dettaglio, riservato com’è, tanto è bastato per dare la caccia alladel popolare attore e regista capitolino. A dare una soluzione al mistero è stato il settimanale Diva e Donna che, in un post su Instagram pubblicato il 19 gennaio del 2023 ha pubblicato lo scatto di un tenero bacio trae il suo nuovo amore che, a quanto pare, si chiama Corinna. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Diva e Donna (@divaedonnasettimanale)Bruna, con i capelli raccolti e gli occhiali da Sole, la donna sfiora le labbra di, durante un’uscita al mare.