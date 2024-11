Sport.quotidiano.net - Basket Serie A: peccato Pistoia, sfiorata l’impresa (poi sfumata) contro Sassari

, 10 novembre 2024 – L’Estracade in Sardegnala Dinamoper 77-75., perché i toscani hanno affrontato la Dinamo con compattezza, riuscendo in alcuni momenti anche a fuggire, salvo poi essere ripresi. Molto bene il primo tempo, con l’Estra che va al riposo sul +8 (29-37) salvo poi farsi raggiungere. La gestione del nuovo coach Markovski inizia dunque con un ko. Ma appunto l’Estra si mangia le mani, perché con un guizzo in più i due punti avrebbero preso la direzione di. Il finale è punto a punto. Minuti sconsigliati ai deboli di cuore, con Bibbins che mette peri due liberi che fissano il risultato finale. Estremo tentativo nel finale per, che sbaglia prima da tre con Silins il tiro che avrebbe portato al clamoroso ribaltone e poi il tentativo di Childs da due dopo che quest’ultimo aveva catturato un prezioso rimbalzo offensivo.