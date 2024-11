Lapresse.it - Atp Finals, Sinner vince all’esordio: De Minaur ko in due set

Esordionte per Jannikalle Atp2024 iniziate oggi a Torino. Il tennista azzurro ha battuto nella sessione serale Alex De, al debutto assoluto nel torneo dei maestri riservato agli otto miglior tennisti della stagione, in due set con il punteggio di 6-3, 6-4 in un’ora e 25? di gioco. Il numero uno al mondo tornerà in campo nella giornata di martedì per la seconda giornata del gruppo dedicato a Ilie Nastase.