Amici, amata ex protagonista è in dolce attesa: la foto col pancino

Un’exdidi Maria De Filippi è in!Stiamo parlando di Alice Bellagamba, che ha partecipato all’ottava edizione del talent show di Canale 5 conquistando il quarto posto nella fase finale.La ballerina originaria di Jesi (Ancona), grazie al successo guadagnato ad, si è fatta strada nel mondo della televisione e della danza. Nel corso degli anni Alice ha coltivato la sua passione per il ballo fondando la sua compagnia, la Balletto delle Marche, e aprendo una scuola di ballo nella sua città natale. Nel frattempo, è apparsa in diversi film e serie tv come Provaci ancora Prof, Che Dio ci aiuti e Don Matteo.non ha solo lanciato la carriera di Alice ma le ha fatto incontrare anche l’amore: dal 2008 al 2010, infatti, la ballerina è stata legata al cantautore Luca Napolitano, che si classificò terzo nella stessa edizione del talent.