Quotidiano.net - Ucraina news in diretta, aspettando Trump: Mosca bombarda a tappeto per posizione di forza al tavolo di pace. Biden invia 500 missili di difesa prima di lasciare

Leggi l'articolo completo su Quotidiano.net

Roma, 9 novembre 2024 - La Russia ha lanciato una nuova offensiva in. In attesa dell'insediamento di Donaldalla Casa Bianca le forze dinelle ultime ore hanno intensificato imenti e il lancio di droni contro strutture energetiche, aeroporti militari e attrezzature delle forze armate ucraine in 147 aree del Paese, ha rivendicato lo stesso ministero dellarusso. Lo scopo è chiaro: il presidente Vladimir Putin vuole arrivare alla trattativa di, che il neo presidente Usa promuoverà, con unadisu Kiev. Un attacco portato a diversi livelli e in diverse zone, probabilmente pianificato da tempo, colpendo non solo infrastrutture, ma anche zone residenziali come è successo nella notte ad Odessa, dove una pioggia di droni russi si è abbattuta contro due grattacieli, diversi edifici residenziali privati, uccidendo una persone e provocando 13 feriti.