Tutte le foto che facciamo ci aiuteranno a ricordarsi dei primi anni di vita?

L’amnesia infantile è il fenomeno per cui anche impegnandoci non riusciamo a ricordare la prima vacanza al mare a un anno oppure il primo giorno dell’asilo nido: le memorie reali arrivano dopo, attorno ai tre. E tanti bimbi di oggi potranno magari rivedersi nelle innumerevolipostate sui social dai genitori, ma non avranno lo stesso ricordo “vero” dellassima infanzia. Stop smartphone e social sotto i 14 e 16: petizione presentata in Senato X Leggi anche › Sharenting, 7 proposte di legge per un obiettivo.