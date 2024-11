Spettacoloitaliano.it - Tale e Quale Show 2024 classifica finale, chi è il vincitore dell’ultima puntata

Leggi l'articolo completo su Spettacoloitaliano.it

Spettacolo e solidarietà si intrecciano nell’ultimadi “”. Viene infatti proclamato il “Campione della 14esima edizione”. Sul palco si esibiranno gli undici protagonisti che, settimana dopo settimana, hanno conquistato il pubblico con le loro imitazioni e trasformazioni. Una settimana fa Amelia Villano è stata proclamata vincitrice di, grazie a una magistrale interpretazione di LP con “Lost on you”. Lagenerale, invece, vede attualmente in testa Verdiana. Al secondo posto Feisal Bonciani, seguito da Kelly Joyce. Ma con pochi punti di differenza tra gli artisti in gara, lapotrebbe subire notevoli cambiamenti. Ma chi è il? A seguire, ladii finalistiQuesti gli abbinamenti della serata: Simone Annicchiarico sarà Elton John, Massimo Bagnato interpreterà Drupi, Thomas Bocchimpani si calerà nei panni di Michael Bublé, Feisal Bonciani renderà omaggio a Ray Charles, Kelly Joyce avrà le sembianze di Sade, Justine Mattera si immedesimerà in Cyndi Lauper, Giulia Penna se la vedrà con Alexia, Roberto Ciufoli imiterà Adriano Celentano, Amelia Villano tenterà il bis con Loredana Bertè, Verdiana proverà a confermarsi leader indiscussa con Mina, Carmen Di Pietro, colpo a sorpresa, vestirà i panni di Cristiano Malgioglio.