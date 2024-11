Gamberorosso.it - Storia (e declino) del vino novello, il prodotto simbolo dell’autunno italiano

Ogni autunno, per generazioni di italiani, l’arrivo delera sinonimo di stagione dei raccolti, feste di San Martino e caldarroste in piazza. Unda bere giovane, fresco e leggero, che nasce da un metodo di vinificazione unico: la macerazione carbonica, un processo che prevede la fermentazione intracellulare dei grappoli interi, chiusi in contenitori saturati di anidride carbonica. La tecnica permette di ottenere vini intensi nel colore e nel profumo, ma bassi in tannini, ideali per essere consumati subito dopo la vendemmia, senza bisogno di invecchiamento. Lanciato in Italia negli anni Settanta come versione nostrana del beaujolais nouveau francese, ilè stato accolto con entusiasmo: negli anni Ottanta e Novanta le vendite toccavano milioni di bottiglie, con picchi di produzione che superavano i 17 milioni.