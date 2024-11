Russia Biden accelera l’invio di equipaggiamenti per l’Ucraina Mosca avverte Trump | La soluzione al conflitto? Non sarà facile

Leggi l'articolo completo su Open.online

Come già avevamo sottolineato nelle ultime ore l’amministrazionesta cercando diredi miliardi di dollari inmilitari alprima della fine del mandato. Secondo quanto riporta il Wall Street Journal non èperò esaudire le volontà del numero uno della Casa Bianca: restano ancora oltre 7 miliardi di dollari in autorizzazioni per il trasferimento di armi dal Pentagono e più di 2 miliardi per contratti a lungo termine per l’equipaggiamento di Kyiv. Nello specifico il Pentagono sta inviando in particolare oltre 500 missili intercettori per il sistema di difesa missilistico Patriot e per il National Advanced Surface-to-Air Missile System, o Nasams, che dovrebbero arrivare nelle prossime settimane e soddisfare il fabbisogno di Kiev per circa un anno.