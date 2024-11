Quotidiano.net - Rincari oli vegetali: clima, guerra e crisi produzione fanno volare i prezzi

Leggi l'articolo completo su Quotidiano.net

Roma, 9 novembre 2024 – Mentre in Italia – e in gran parte dei Paesi del Mediterraneo – è in corso la campagna olivicola 2024/2025 (con numeri che variano notevolmente da Paese a Paese e anche all’interno delle singole aree produttive), è bene ricordare che l’olio d’oliva non copre neppure l’1% dellamondiale di oli e grassi, siache animali. In tutto il pianeta si producono, infatti, circa 250 milioni di tonnellate di oli e grassi, di cui il 30% è di palma, il 23% di soia, il 9% di girasole e il 18% è composto da grassi animali. Di questi 250 milioni di tonnellate complessivi, più di un quinto (oltre 50 milioni) è destinato all’uso non alimentare, specialmente alladi biocarburanti. Il monitoraggio di Aretè, società indipendente di analisi e previsione sui mercati delle materie prime agrifood, ci consente, questa settimana, di conoscere l’andamento delle quotazioni degli altri oli(cocco, palmisto, girasole) sui mercati internazionali.