Liberoquotidiano.it - Repubblica, Stampa, Domani? Roba da ridere: occhio a questi tre titoli su Trump | Guarda

Ci credevano, ci credevano davvero. Tutti quei quotidiani che fra ieri e oggi hanno di colpo disconosciuto Kamala Harris, nei mesi passati avrebbero scommesso tutto sulla vice di Biden. Tanto che, dal giorno dell'annuncio della corsa alla Casa Bianca, non hanno fatto che incensarla mettendo in fila tutte le fantomatiche doti della ex procuratrice. Il culmine della campagna in favore dei democratici si era raggiunto il giorno dopo il dibattito fra lei e Donaldentusiasti, toni trionfalistici che preannunciavano la vittoria contro il pericolo rappresentato da The Donald. «Harris batte, speranza contro rabbia», ci spiegavain prima pagina. Per il quotidiano era un fatto «abbastanza assodato e condiviso» che la dem, una sorta di Luke Skywalker al femminile, avesse vinto il confronto.