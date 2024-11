Gaeta.it - Papa Francesco accoglie il Patriarca assiro Mar Awa III per celebrare 30 anni di dialogo ecumenico

Nel cuore della Città del Vaticano,ha incontrato Mar Awa III, catholicosdella Chiesa Assira dell'Oriente, in un evento speciale che segna il trentesimoversario della "Dichiarazione cristologica comune". Questo storico documento, firmato nel 1994 da GiovPaolo II e Mar Dinkha IV, ha segnato la fine di secoli di controversie dottrinali tra la Chiesa cattolica e le Chiese orientali. Durante l'udienza, ilha ribadito l'importanza di camminare e lavorare verso la piena unità tra le diverse comunità cristiane, sottolineando il valore delfondato sulla verità e sull'amore.Il significato della Dichiarazione cristologica comuneIl significato della Dichiarazione cristologica comune non può essere sottovalutato. Firmato da GiovPaolo II e dalMar Dinkha IV nel 1994, questo documento ha rappresentato un momento cruciale nel cammino verso l'unità per le Chiese cristiane.