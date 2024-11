Thesocialpost.it - Molise, terremoto: forte scossa nella notte. Torna la paura

tra venerdì 8 e sabato 9 novembre 2024, alle ore 1:51, unadidi magnitudo 4.0 ha colpito la zona di Montecilfone, in provincia di Campobasso, situata a circa 20 chilometri da Termoli. Secondo i dati forniti dalla Sala Sismica INGV-Roma, l’ipocentro è stato localizzato a una profondità di circa 18 chilometri.Al momento, non si registrano danni a persone o cose. La Protezione Civile e le autorità locali sono attivamente impegnate nelle verifiche necessarie per valutare eventuali conseguenze.L’evento sismico è stato avvertito distintamente nei comuni del Basso, in alcune località dell’Abruzzo e nel capoluogo regionale, dove numerosi cittadini sono stati svegliati dalla.La zona di Montecilfone è nota per la sua sismicità; in passato, ha già registrato eventi sismici significativi, come quello del 16 agosto 2018, quando unadi magnitudo 5.