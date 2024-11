Mistermovie.it - Mister Movie | Jeff Goldblum è il Mago di Oz nel nuovo video di Wicked

La Warner Bros. ha appena rilasciato undietro le quinte di, il tanto atteso musical fantasy che arriverà nei cinema il 22 novembre. Ildà un'anteprima emozionante delle performance stellari e degli incredibili set che daranno vita alla magica Terra di Oz. Al centro dell'attenzione, ovviamente, ci sono le protagoniste: Cynthia Erivo nel ruolo di Elphaba e Ariana Grande come Glinda.Il Magico Dietro le Quinte diMa ilnon si limita a mostrare solo queste due figure iconiche: c'è un focus particolare suldi Oz, che sarà interpretato da. L'attore descrive il suo personaggio come un inventore, un giostraio e un affabulatore, un uomo che riesce a ingannare gli abitanti di Oz facendogli credere di possedere poteri magici, proprio come nel classico film del 1939, interpretato da Frank Morgan.