Quotidiano.net - Mattarella in Cina. Riparte il dialogo dopo lo stop italiano alla Via della Seta

Leggi l'articolo completo su Quotidiano.net

"Un nuovo punto di partenza storico". Parola di Xi Jinping che ieri, ricevendo il presidente Sergio(insieme nella foto), ha riaperto le relazioni italo-cinesile incomprensioni nate ddisdetta italiana dell’accordo per la Nuova Via. Il presidente cinese è stato particolarmente caloroso nei confronti diche sta effettuando la sua seconda visita in. Tra i dossier più spinosi quello sui dazi che tanto divide l’Europa dal Dragone fino a un ragionamento non ideologico sulla necessità di costruire un nuovo ordine mondiale che colga meglio i rapidissimi cambiamenti internazionali. La sensazione è che Italia epossano ora viaggiare insieme a una velocità diversa, come dimostra la firma di ben 10 accordi e memorandum che spaziano dcooperazione cinematografica a quella in materia di concorrenza.