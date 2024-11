Dilei.it - Kate Middleton a lutto, i cappotti iconici del Remembrance Day

La presenza dial Festival ofdi stasera al Royal Albert Hall e al cenotafio per laSunday è dunque stata ufficialmente confermata. La Principessa del Galles partecipa insieme a William e agli altri membri senior della Famiglia Reale alla commemorazione dei caduti della Prima e Seconda Guerra Mondiale., che cos’è ilDayDa quando si è sposata con William nel 2011,ha sempre preso parte agli eventi legati alDay o Giorno della Memoria che si celebra l’11 novembre, giorno in cui nel 1918 ebbe termine il primo conflitto mondiale. Di solito la Famiglia Reale si riunisce al Royal Albert Hall per il Royal British Legion Festival ofin onore del servizio e del sacrificio delle Forze Armate Britanniche e del Commonwealth.