Oasport.it - Jannik Sinner scalda i motori verso le ATP Finals e travolge Ruud in allenamento a Torino

Leggi l'articolo completo su Oasport.it

Alla vigilia del suo esordio alle ATP2024 contro Alex De Minaur, in programma domani sera non prima delle ore 20.30,si è allenato oggi pomeriggio ainsieme al norvegese Casper. Dopo un’ora di rimento sul Court 1, l’azzurro ed il norvegese si sono trasferiti sul centrale dell’Inalpi Arena (il campo che ospiterà tutti gli incontri del torneo) per disputare un match di prova.Dopo aver perso ieri 10-8 al tie-break contro il tedesco Alexander Zverev (seconda testa di serie del seeding), il numero uno del mondo si è rifatto quest’oggindo il 25enne scandinavo (specialista della terra rossa, più in difficoltà sul cemento) a conferma di una evidente superiorità soprattutto su superfici rapide ed in particolare sul veloce indoor.ha rifilato un netto 6-2 anel set di, volando subito sul 4-0 con doppio break e gestendo senza grandi patemi i suoi ultimi due turni di battuta per archiviare la pratica.