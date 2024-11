Liberoquotidiano.it - Italia-Cina: Mattarella 'per millenni contributo per progresso economico e morale'

Pechino, 9 nov. (Adnkronos) - "Perhanno svolto anche un ruolo significativo nel definire l'idea stessa di civiltà, intesa come realtà complessiva in seno alla quale sviluppo materiale da una parte, ee intellettuale dall'altra, avanzano di pari passo". Lo ha affermato il Presidente della Repubblica, Sergio, nella sua lectio magistralis all'Università di Beida a Pechino. "Fin dall'antichità -ha ricordato il Capo dello Stato-?la civiltà cinese e quellana si sono intrecciate in uno scambio culturale fecondo. Hanno offerto un contribuito di valore straordinario nella storia dell'umanità, influenzandone profondamente lo sviluppo. Hanno diffuso, moltiplicato e impreziosito il sapere universale. Basti pensare alla raffinata profondità filosofica di grandi maestri del pensiero, quali Confucio o Lao Tze.