Ilnapolista.it - Inzaghi: «Conte ha già dato un’organizzazione al Napoli, hanno preso gol in trasferta solo alla prima di campionato»

Inter-si giocherà domani sera a San Siro, ore 20:45: Simone, tecnico dei nerazzurri, è intervenuto come di consuetovigilia dell’incontro ai canali ufficiali del club. I nerazzurri vengono da 4 vittorie nelle ultime 5 ine da un ottimo cammino in Champions, nel quale l’ex allenatore della Lazio sta anche mettendoprova la sua rosa di “23 titolari ” – per usare parole sue – con un turnover scientifico. Nell’ultima gara contro l’Arsenal sono stati a questo proposito risparmiati Barella, Thuram, Bastoni, Dimarco. Calciatori che saranno importanti domani sera.: «diverso dall’Arsenal,ha giàorganizzazione»Di seguito l’intervento integrale a Inter Tv:«Non sarà come contro l’Arsenal, in Europa c’è più intensità. Domani colsarà una bella gara, affrontiamo la squadra che è in testa ale misterè già riuscito a dare un’ottima organizzazionesquadra, che è forte e di qualità.