Infortunio agricolo a Treviolo | un morto

. Un uomo di 59 anni ha perso la vita nella mattinata di sabato 9 novembre alla Roncola di, in seguito a unlavorativo nei campi.L’allarme è scattato poco dopo le 10.30: sul posto, in via Walter Tobagi, in pochi minuti sono giunti un’ambulanza, un’automedica, i carabinieri della compagnia di Bergamo, i vigili del fuoco e i tecnici dell’Ats.Sconosciuta al momento la dinamica dell’incidente.Seguono aggiornamenti.