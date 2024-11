Il Paradiso delle Signore anticipazioni dal 11 al 15 novembre

Leggi l'articolo completo su Serietvinpillole.it

Ildal 11 al 15E’ passata una settimana da quando la nuova stagione del ilè iniziato con la nuova collezione di Botteri. La serie oltre ad andare in onda su rai 1 sarà disponibile con gli episodi su RaiPlay. Ildal 11 al 15Lunedì 11I Puglisi hanno in programma di visitare Maria e Matteo a Parigi, ma Salvo tenta di impedirglielo. Intanto, Marcello, dopo aver smascherato Umberto, attende che Adelaide prenda decisioni drastiche, ma lei è ancora molto indecisa. Al, le Veneri propongono che Michelino, figlio di Mirella, partecipi alla prossima edizione dello Zecchino D’Oro. Alfredo suggerisce a Clara di partecipare a una gara importante, ma lei prende tempo e nel frattempo scopre che Jerome sta per arrivare a Milano.