Il Leverkusen ha la pariggite | 1-1 contro il Bochum ultimo in classifica

Il Bayerha la. Tre punti conquistati nelle ultime tre partite in Bundesliga per la squadra di Xabi Alonso; oggi ha affrontato l’ultima in, il, facendosi raggiungere sull’1-1 all’89esimo con gol di Koi Mioshi.Ilpareggia ancora, stavolta colinUn risultato a sorpresa e un inizio poco scoppiettante per i campioni di Germania, come scrive anche la Faz:Ilè riuscito in una piccola impresa, pareggiando in casail, conquistando il secondo punto ine meritando il pareggio. Ilcontinua nella sua serie di pareggi dopo aver perso 4-0 in Championsil Liverpool; sono però 22 partite che non perde in trasferta. Inizialmente la squadra di Xabi Alonso ha lottato, trovando anche il vantaggio col primo gol stagionale di Schick.