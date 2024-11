Ilgiorno.it - Fondi immobiliari, la gara slitta al 9 dicembre

La scadenza era fissata lunedì, ma è stata prorogata di poco meno di un mese, fino al prossimo 9. Parliamo del bando relativo aiComune di Milano I e II, per i quali Palazzo Marino, lo scorso 26 settembre, ha annunciato un bando per la vendita in unico lotto di tutte le quote di entrambi i. . La base d’asta è stata fissata in 49,8 milioni di euro. La partecipazione è riservata a investitori istituzionali. Il Fondo Immobiliare Comune di Milano I, istituito nel 2007, è ora costituito da 17 proprietà a Milano e due immobili a Cesenatico e Sondalo. Il valore complessivo netto delle quote è di 41.993.326 euro. Il Fondo Immobiliare Comune di Milano II, istituito nel 2009, comprende 17 proprietà fra Milano e altri comuni della Lombardia oltre a Villa Tigellius a Recco (nella foto grande).