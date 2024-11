Superguidatv.it - Feisal Bonciani interpreta Ray Charles a Tale e Quale Show 2024 | Video Rai

Questa sera durante l’ottava puntata di, programma del venerdì sera condotto da Carlo Conti in prima serata su Rai Uno,ha dovuto imitare Raysi è esibita rigorosamente dal vivo sulle note di una celebre canzone del cantante.è RayRaiDurante l’ottava puntata di, la semifinale di questa edizione,hato il grande Ray. Shake a tail featherè il brano scelto per questa esibizione. Bonolis, in qualità di quarto membro di giuria si esprime sull’esibizione: “Bravo figliolo, anche perché ha beccato anche il pala”. Panariello: “Mi sembra che il percorso di questo ragazzo sia stato incredibile. Il livello tuo è sempre stato alto”.