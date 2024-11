Movieplayer.it - È morto Tony Todd: la star di Candyman aveva 69 anni

L'attore era famoso anche per il ruolo di Kurn nel franchise diTrek. Lutto nel mondo del cinema per la scomparsa, a soli 69, di, conosciuto principalmente per aver interpretato uno dei personaggi più amati dai fan dell'horror, il killernei due film degli'90 e nel sequel del 2021 di Nia DaCosta. L'attore è scomparso pochi giorni fa nella sua casa di Los Angeles. I rappresentanti dihanno confermato la sua morte senza specificare le cause del decesso. L'attore partecipò a diversi franchise per il cinema e la tv, tra cuiTrek e Final Destination, comparendo anche in lungometraggi molto noti al grande pubblico come .