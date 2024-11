Gaeta.it - Due ragazzini lanciano sampietrini contro un negozio nel centro storico: cresce l’allerta sicurezza

Facebook WhatsAppTwitter Un episodio inquietante ha scosso il cuore della città giovedì sera, quando due minorenni, tra i 14 e 16 anni, hanno lanciato deiabbandonatiundel. Questo atto di vandalismo non solo ha danneggiato la vetrina, ma ha anche sollevato nuove preoccupazioni riguardo allapubblica nella zona, già oggetto di segnalazioni da parte dei commercianti.Il vandalismo e la situazione deiabbandonatiLa dinamica dell’accaduto è stata riportata da Paola Giangualano, la quale ha spiegato che i due ragazzi avrebbero lanciato un sampietrino preso da un cumulo abbandonato. Questi mattoncini, che giacciono nella zona da oltre due anni, rappresentano un pericolo non solo per i commercianti, ma anche per i passanti. Solo uno dei cumuli è stato rimosso in seguito all’episodio vandalico, mentre un altro, con circa cinquantina di cubetti, è ancora lì, a pochi passi dai portici.