Con Trump vince il consumismo: tutto diventa un prodotto usa e getta, anche il voto

di Luca Boccoli* Negli Stati Uniti ha vinto il simulacro più autentico della democrazia consumista che da tempo ha soppiantato quella rappresentativa. Nemmeno le stelle hollywoodiane progressiste sono riuscite a far brillare Kamala Harris, incarnazione di un establishment ammuffito e incancrenito, distante anni luce dalla working class e dalle fasce più emarginate della popolazione; non è servito neppure l’endorsement di Bruce Springsteen lanciato da un diner:lui simbolo decadente, ormai distaccato e sentimentalmente lontano dal riscatto sociale di cui cantava nei suoi album giovanili.Se chi proclamava di voler rivoluzionare il mondo con messaggi e azioni politiche,lo status quo – e se lo status quo significa rinchiudersi in una torre d’avorio e non toccare più con mano i drammi delle persone che si pretende di rappresentare – allora ha fallito.