Colombo Monopoli | La Casertana ci ha dato problemi ma ne siamo usciti indenni

Tempo di lettura: < 1 minuto“Noi avevamo bisogno di tenere tutte le energie nervose e fisiche per stare concentrati su ogni palla che andava veloce da una fascia all’altra. L’arbitro ha cambiato metro nel secondo tempo, ma non me la sento di giudicare. L’espulsione ci ha cambiato il piano della partita, e quindi ho evitato di mantenere le due punte“. Dopo la partita contro la, Albertoallenatore delparla in sala stampa.“Laci hapiùnel primo tempo, in cui nonstati lucidi: difficilmente abbiamo certe distrazioni. Ci ha aiutato, paradossalmente, l’espulsione, che ha maturato dentro di noi la responsabilità. Questa squadra ha mezzi e coraggio per proporre gioco. La classifica è sopra alle nostre aspettative, ma dobbiamo lavorare per migliorare quegli aspetti negativi.