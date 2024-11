Panorama.it - Cinema muto e musica dal vivo al Palazzetto Bru Zane di Venezia

In quella meravigliana un po’ nascosta delBru, Centre de musique romantique française (ha ospitato di recente il primo festival dedicato al violoncello), un palazzo di fine Seicento tra le calli di San Polo, con affreschi di Sebastiano Ricci e decori dello stuccatore Abbondio Stazio e dello scultore Andrea Brustolon, prende il via - da martedì 12 novembre - la nuova rassegna di cine-concerti. Ildelle origini si sposa con lafrancese dell’Ottocento, al centro delle ricerche per la Fondazione CulturaleBru. Ed è subito magia, forte suggestione con immagini e note che portano indietro nel tempo.Dalla pantomima al film del 1916 Si comincia il 12 novembre alle ore 19.30 con “Il figliol prodigo”, film del 1916, realizzato da Edmond Benoît-Levy e tratto dalla pantomima di Michel Carré fils (1890).